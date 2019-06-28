Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da ev yangını
Son Dakika Güncel Haber

Gelibolu'da ev yangını

1 saat önce

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gelibolu'da ev yangını, System.String[]
ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Yazıcızade Mahallesi'nde Nehim Diken'in (75) yalnız yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bahçedeki otların alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede tek katlı ahşap evin çatısını sardı.
Alevleri gören komşular, eve girip Diken'i çıkardıktan sonra itfaiyeye durumu bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:40 Kaynak: AA
Yazıcızade Mahallesi, İtfaiye, Gelibolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]