Gelibolu'da ev yangını
1 saat önce
ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:40 Kaynak: AA
ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu
ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Yazıcızade Mahallesi
'nde Nehim Diken'in (75) yalnız yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bahçedeki otların alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede tek katlı ahşap evin çatısını sardı.
Alevleri gören komşular, eve girip Diken'i çıkardıktan sonra itfaiyeye durumu bildirdi. İtfaiye
ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
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