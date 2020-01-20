Gelibolu'da ev yangını - Son Dakika

Gelibolu'da ev yangını
14 dakika önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:56 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Yazıcızade Mahallesi'nde Hanım Tekneci'nin (70) kiracı olarak oturduğu müstakil evde sobadan sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı.
Ev sahipleri ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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