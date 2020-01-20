Gelibolu'da ev yangını - Son Dakika
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Gelibolu'da ev yangını

14 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Yazıcızade Mahallesi'nde Hanım Tekneci'nin (70) kiracı olarak oturduğu müstakil evde sobadan sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı.

Ev sahipleri ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yazıcızade Mahallesi, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:56 Kaynak: AA
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