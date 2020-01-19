Gelibolu'da ev yangını korkuttu - Son Dakika
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Gelibolu'da ev yangını korkuttu

37 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hanım Tekneci'nin (70), oğlu ile birlikte kaldığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu'da ev yangını korkuttu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hanım Tekneci'nin (70), oğlu ile birlikte kaldığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi, Mevlevihane Sokak'taki tek katlı evde, saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre sobadan yayılan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Evde oğlu ile birlikte kiracı olarak yaşadığı öğrenilen Hanım Tekneci, eşyaların alev almasıyla birlikte dışarıya kaçtığını söyledi. Olay yerine gelen Gelibolu itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale ederek, başka binalara sıçramadan söndürdü.


Yazıcızade Mahallesi, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:23 Kaynak: DHA
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