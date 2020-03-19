Gelibolu'da gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi - Son Dakika

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Gelibolu'da gıda üretimi yapan iş yerleri denetlendi
6 saat önce
Gelibolu'da fırınlar ve gıda üretimi yapan diğer iş yerleri görevli ekiplerce denetlendi.
Gelibolu'da fırınlar ve gıda üretimi yapan diğer iş yerleri görevli ekiplerce denetlendi.
Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, fırınlar ve gıda maddesi üretilen iş yerleri kontrol edildi.
Denetimlerde, işletmelerde ölçü ve tartı aletlerinin ayarları, iş yeri ruhsatları, ürün gramajı, mamullerin muhafaza alanlarının ve üretimde kullanılan malzemelerin hijyenik olup olmadığı ve çalışanların kıyafetlerinin temizliği ile ateşlerine de bakıldı.
Eksiklikleri olan işletmelerin sorumlularına uyarılarda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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