Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Goalball Turnuvası

Gelibolu'da Goalball Turnuvası

29 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Gören Ellerim" projesi kapsamında Goalball Turnuvası düzenlendi.

Gelibolu'da Goalball Turnuvası, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "Gören Ellerim" projesi kapsamında Goalball Turnuvası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Perihan Dündar tarafından hazırlanan proje kapsamındaki turnuvaya ilkokul, ortaokul ile lise öğrencilerinden oluşan 38 takım katıldı.

Açılışta konuşan Tahir Karaca, turnuvaya Türkiye Görme Engelliler Fedarasyonu'nun da destek verdiğini söyledi.

1915 Çanakkale Spor Kulübü bünyesinde bulunan Goalball takımının da malzeme temini sağladığını anlatan Karaca, "Burada amaç bu sporu tanıtmak. Engelli bireylerimizin farkına vardırmak, empati kurmak ve engelli bireylerimizin toplumda neler başarabileceğini, diğer bireylerin yaptığı tüm faaliyetleri yapabileceklerini en önemlisi diğerlerinden farklı olmadıklarını sadece daha özel olduklarını tüm topluma göstermeyi amaçladık" dedi.

Bir hafta sürecek olan turnuvanın açılış maçını Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda Çanakkalespor Goalball ile Gelibolu Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan takımlar yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:58 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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