Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" Sergisi

Gelibolu'da "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" Sergisi

1 saat önce

Gelibolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" konulu sergi açıldı.

Gelibolu'da
Gelibolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" konulu sergi açıldı.

Türk Hava Kurumu (THK) Gelibolu Şubesi tarafından düzenlenen sergi, Atatürk Kültür Merkezi'nde fotoğrafseverlerle buluştu.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çekilen ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı fotoğraflardan oluşan serginin açılışı Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından yapıldı.

Sergide, THK yamaç paraşütü pilotu Orhan Özgülbaş'ın Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde motorlu yamaç paraşütünden çektiği fotoğraflara yer verildi.

Özgülbaş, açılışta yaptığı konuşmada, havacı bir gençlik yetiştirmek, göklerin engin maviliklerini hedefleyen bireylere sahip olabilmek amacıyla yürüttükleri çalışmaların birini paylaşmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Bu kapsamda hazırladıkları sergiyi Gelibolu'da açıklarını belirten Orhan Özgülbaş, "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları adlı fotoğraf sergisi binlerce kilometre yolun, saatler süren uçuşların, uzun ve yorucu çekimlerin sonucunda oluştu ve çalışmalar halen sürmekte. Bu değerli çalışmada görev alan arkadaşlarımız özel bir araçla dağlar, tepeler aşıyor, tarih kokan eski sokaklardan geçiyor, insanlarla buluşuyor, duygularını paylaşıyor ve her döndükleri yolculuğun sonunda güzel yurdumuzun tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini sunmak için çabalıyor. Böylece Türkiye'nin birbirinden güzel illeri, ilçeleri, kasabaları, köyleri binlerce fotoğraf karesinden tekrar tekrar can buluyor." diye konuştu.

Sergi 16 Mart Cuma gününe kadar gezilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Çanakkale, Gelibolu, Türkiye, Kültür Sanat
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