Gelibolu'da güvercin sergisi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelibolu'da güvercin sergisi düzenlendi - Son Dakika

Gelibolu'da güvercin sergisi düzenlendi

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nce güvercin sergisi düzenlendi.

Gelibolu'da güvercin sergisi düzenlendi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştirenler Derneği'nce güvercin sergisi düzenlendi. Dernek Başkanı Mehmet İşler, "Biz hayvansevenler olarak gençlerimize de hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik" dedi.

Gelibolu Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği'nce Geliboluspor lokalinde düzenlenen sergide birbirinden değerli 300 güvercin sergilendi. Dernek Başkanı Mehmet İşler, dernek üyeleri ve güvercin sevenlerden gelen talep üzerine bu sergiyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz hayvansevenler olarak kurduğumuz derneğimizde, bu hayvanların daha iyi ve bilinçli olarak yetiştirilmesini hedefledik. Gençlerimize de hayvan sevgisini aşılamayı hedefledik. Bu amaçla da yeni üyelerimizin gençlerden olmasına özen gösteriyoruz. Birçok güvercin yetiştiren genç üyemiz var. Bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Bir hafta sonra 12 Ocak Pazar günü de kafes kuşları sergisi gerçekleştireceğiz" dedi.Sergiye, Tekirdağ, Edirne- Keşan, Biga, Çan ve Bursa'dan çok sayıda güvercin sever de katıldı.


Mehmet İşler, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani!
Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğini belirterek, "Vuracağımız tüm hedefler yasal hedefler olacak" dedi Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı

Son Dakika Haberleri
00:30 Venezuela'da parlamento başkanlığını kaybeden Guaido'nun "paralel seçim" yapacağı iddia edildi - Son Dakika
00:29 Japonya Adalet Bakanı Mori'den Ghosn talimatı - Son Dakika
00:28 Milas Devlet Hastanesindeki yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
00:27 Bakan Çavuşoğlu Cezayir'e gidiyor - Son Dakika
00:19 Tokyo savcılarından Ghosn açıklaması: "Cezadan kaçmaya çalıştı" - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 00:41:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelibolu'da güvercin sergisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]