Gelibolu'da hayatını kaybeden Beyaz Ruslar anıldı - Son Dakika

Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nden kaçarak 100 yıl önce Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yerleşen ve zamanla bu bölgede hayatlarını kaybeden Beyaz Ruslar anısına tören düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde Beyaz Ruslar için yaptırılan anıtın önünde gerçekleştirilen törende Türk ve Rus heyeti, anıta karanfil bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenen törende Rusya'dan getirtilen 100 fidan, anıtın çevresine dikildi. Program, anıtın bahçesinde bulunan müzenin ziyaret edilmesi ve anı defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Törene, Rus yetkililerin yanı sıra akademisyenler katılım gösterdi.