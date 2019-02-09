Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da "Haydi Sende Paylaş Projesi"

Gelibolu'da "Haydi Sende Paylaş Projesi"

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Neyire Erden Anaokulu öğrencileri "Haydi Sende Paylaş Projesi" kapsamında köy anaokulu öğrencilerine hediyeler verdi.

Gelibolu'da
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Neyire Erden Anaokulu öğrencileri "Haydi Sende Paylaş Projesi" kapsamında köy anaokulu öğrencilerine hediyeler verdi.

Proje kapsamında toplanan kırtasiye, kıyafet ve oyuncaklar, Evreşe Nurettin Ersin İlkokulu anasınıfı öğrencilerine gönderildi.

Okul Müdürü Ali Bozca, yardımlardan dolayı çok memnun kaldıklarını belirterek, "Örnek olacak bu güzel davranış ve paylaşımlarından dolayı Neyire Erden Anaokulu müdür, öğretmen, öğrenci ve velilerine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:06 Kaynak: AA

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