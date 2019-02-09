Gelibolu'da "Haydi Sende Paylaş Projesi"

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Neyire Erden Anaokulu öğrencileri "Haydi Sende Paylaş Projesi" kapsamında köy anaokulu öğrencilerine hediyeler verdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Neyire Erden Anaokulu öğrencileri "Haydi Sende Paylaş Projesi" kapsamında köy anaokulu öğrencilerine hediyeler verdi.



Proje kapsamında toplanan kırtasiye, kıyafet ve oyuncaklar, Evreşe Nurettin Ersin İlkokulu anasınıfı öğrencilerine gönderildi.



Okul Müdürü Ali Bozca, yardımlardan dolayı çok memnun kaldıklarını belirterek, "Örnek olacak bu güzel davranış ve paylaşımlarından dolayı Neyire Erden Anaokulu müdür, öğretmen, öğrenci ve velilerine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi

Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı

Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı