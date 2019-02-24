Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Hayvanseverler "Can Dostları" Unutmadı

Gelibolu'da Hayvanseverler "Can Dostları" Unutmadı

1 saat önce

Gelibolu'da yaşayan hayvanseverler soğuk ve yağışlı havada gıdaya erişemeyen hayvanları yiyecek temin ederek besledi.

Gelibolu'da Hayvanseverler
Gelibolu'da yaşayan hayvanseverler soğuk ve yağışlı havada gıdaya erişemeyen hayvanları yiyecek temin ederek besledi.

Hayvanseverlerden Semra Seyhan Aksel ve Zerrin Ekin, tipi yağışına aldırmadan Eğritaş bölgesinde sahipsiz sokak hayvanlarına yiyecek götürdü.

Soğuğa aldırmadan hayvanları besleyen Aksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünü sokak hayvanlarının beslenmelerine ayırdıklarını belirterek "Sokak hayvanlarının zorlu hava şartlarında daha çok beslenmeye ihtiyaçları var. Bugün sokak hayvanları için besleme görevimizi yerine getirdik." dedi.

Havanın çok soğuk olduğunu ve çok üşüdüklerini söyleyen Aksel, vatandaşlardan yeterli yiyeceği ulaşamayan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Seyhan, Gelibolu, Güncel
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