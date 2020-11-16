Gelibolu'da hayvanseverlerden 30 kedi ve köpek kulübesi - Son Dakika

ÇANAKKALE Gelibolu'da, Dost Patiler Derneği ile Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, hayvanseverlerin yardımlarıyla yaptıkları 30 kedi ve köpek kulübesinin ilçenin belirli noktalarına yerleştirdi.

Gelibolu ilçesinde Dost Patiler Derneği ile Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği üyelerince 'Her 4 patiye 1 kulübe' kampanyası başlatıldı. İlçedeki hayvanseverler, kedi ve köpek kulübelerinin yapımı için palet, branda, çivi, vida, testere, şarjlı matkap, mama kaplarını dernek üyelerine teslim etti. Hazırlanan 30 kedi ve köpek kulübesi, ilçenin belirli noktalarına monte edildi. Kulübelerin içlerine kedi ve köpekler için mamalar konuldu.Sokak kedi ve köpekleri için kampanyaya destek veren hayvanseverlere teşekkür eden Gelibolu Dost Patiler Derneği Başkanı Yasemin Çat, "Bir ricamız da bu dostlarımızın evlerinin kırılmaması ve korunması için. Lütfen bu dostlarımızın emeğine saygı gösterelim ve bu barınakları koruyalım" dedi.