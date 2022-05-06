GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
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GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI

06.05.2022 17:00

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sahilde yapılan Hıdırellez kutlamalarına katılanlar taşlarla dilediklerinin resimlerini yapıp, hayalleri için dua etti.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sahilde yapılan Hıdırellez kutlamalarına katılanlar taşlarla dilediklerinin resimlerini yapıp, hayalleri için dua etti.

Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez, Gelibolu ilçesinde coşkuyla kutlandı. Akşam sokak aralarında ateş yakıp üstünden atlayan vatandaşlar, gün doğarken Hamzakoy ve Feneraltı mevkiilerinde sahile indi. Vatandaşlar, sahip olmak istedikleri ev ve arabaları simgeleyen şekiller çizdi, dilek tutup, dua etti. Çok sayıda kişi daha sonra topladıkları taşları denize attı.

Hıdırellez kutlamaları için sahile inen Fatma Ekim, 'Emekliyim, burada yaşıyoruz. Buranın adetiymiş. Her Mayıs'ın 5'de gelip, Hıdrellez kutlaması yapıyoruz. Ben de arkadaşımı aldım, 'Gel gidelim, 1+1 ev çizelim kendimize' dedim. 1+1 yaptım evimi" dedi. (DHA)

GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI
GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI
GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI
GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI

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Hıdırellez, Gelibolu, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika


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