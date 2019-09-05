Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
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Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

1 saat önce

Gelibolu ilçesinde ihtiyaç sahibi 690 aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kömür dağıtımına başlandı.

Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı, System.String[]

Gelibolu ilçesinde ihtiyaç sahibi 690 aileye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kömür dağıtımına başlandı.

İlçe Kaymakamlığı bünyesindeki vakıf tarafından önceden tespit edilen ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere 2019-2020 döneminin kış yakacağı olan kömürlerin dağıtımı yapılıyor.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 690 aileye 650'şer kilogram torba kömür yardımı yapılacak. Hiçbir aile yakacaksız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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