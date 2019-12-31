Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine seyyar satıcı arabası dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine seyyar satıcı arabası dağıtıldı - Son Dakika

Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine seyyar satıcı arabası dağıtıldı

6 saat önce

Gelibolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 15 aileye, pilav, pamuk şekeri, mısır ile kestane ve simit arabaları dağıtıldı.

Gelibolu'da ihtiyaç sahiplerine seyyar satıcı arabası dağıtıldı, System.String[]

Gelibolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 15 aileye, pilav, pamuk şekeri, mısır ile kestane ve simit arabaları dağıtıldı.

Seyyar satıcılık kanunlarına uygun hazırlanan ve 46 bin 538 liraya mal olan arabalar, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Gelibolu Kaymakamlığı ve belediye iş birliğinde yapılan çalışma kapsamında, seyyar satıcıların halka hijyenik bir ortamda satış yapmalarının sağlanması hedefleniyor.

Dağıtım törenine Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile vakıf mütevelli heyeti katıldı.

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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