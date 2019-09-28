Gelibolu'da İtfaiye Haftası kutlandı

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, belediye personeli ile birlikte İtfaiye Haftasını kutladı.

Özacar, Tüm Bel-Sen Gelibolu Temsilcisi Ersin Karagöz, Gelibolu Ziraat Bankası Müdürü Kevser Eser ve Gelibolu Zabıta Müdürü Özgür Kızılcık ile İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, İtfaiye Haftasını kutladı.

Başkan Özacar, burada yaptığı konuşmada, "Sizler canınızı hiçe sayarak, yaz-kış, demeden özveriyle çalışıyorsunuz. Bu çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın canını ve malını koruyan çalışma arkadaşlarımızın haftasını kutluyor, afetsiz ve yangınsız günler diliyorum." dedi.

Daha sonra konuklar itfaiye biriminin çalışmaları hakkında bilgi aldı.