Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Gelibolu'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

56 dakika önce

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gelibolu ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

Gelibolu'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gelibolu ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

Gelibolu ilçesi Kavakköy beldesinde bulunan eski mezarlık mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma harekete geçti. Ekipler, bölgeden uzaklaşan bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramada, üzerinde eski yazılar bulunan ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sarı renkli yüzük, 10 muhtelif kazı malzemesi ve 2 define aramada kullanılan bakır çubuk ele geçirildi. Araç içindeki şüpheliler A.M., H.Ç., A.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

Gelibolu Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ele geçirilen tarihi eser ve malzemeler muhafaza altına alındı. Şüpheliler ise, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

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