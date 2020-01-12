Gelibolu'da "Kadına Şiddete Dur De" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelibolu'da 'Kadına Şiddete Dur De' paneli - Son Dakika

Gelibolu'da "Kadına Şiddete Dur De" paneli

7 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, belediyenin destekleriyle Gelibolu Kadınlar Derneği, Gelibolu Kent Konseyi ve Gelibolu Düşünce Platformunca "Kadına Şiddete Dur De" başlıklı panel düzenlendi.

Gelibolu'da

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, belediyenin destekleriyle Gelibolu Kadınlar Derneği, Gelibolu Kent Konseyi ve Gelibolu Düşünce Platformunca "Kadına Şiddete Dur De" başlıklı panel düzenlendi.Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panelde, Eğitim-İş Gelibolu Temsilcisi Dr. Burcu Topçu Akpınar, "Türk Toplumunda Kadının Yeri" konulu sunum yaptı.Türk toplumunda kadına verilen değere değinen Akpınar, "Dünya tarih sayfalarını incelersek, kadına Türkler kadar değer veren ve yücelten ikinci bir milletin olmadığını çok açık biçimde görebiliriz. Türklerde ailenin temeli kadındır. Türk kadını ailesinde söz sahibi olmuş ve kocasına daima destek olmuştur." dedi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Sosyolog Ayşen Ece Kavas da Türkiye'de 2019 yılında 474 kadının, erkekler tarafından öldürüldüğünü söyledi.Kavas, "Kadınların çoğu kendi evinde öldürülüyor. Kadınlar, yaşadıkları birçok şiddet olayını yakınlarına söylüyor. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri son bulana kadar mücadelemizi bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneğinden Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyolog Nigar Etizer Karacık ise şiddet ve hak ihlali gibi konuları anlattı.Panele, İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Koray Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci, Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Nihat Demirsu, Gelibolu Düşünce Platformu Üyesi Betül Pestil Foça, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz, İYİ Parti İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, ilçedeki STK'ların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Konseyi, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet

Son Dakika Haberleri
17:13 Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü-2 - Son Dakika
17:10 PROF. DR. EYİDOĞAN MARMARA'DA DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR - Son Dakika
17:10 Bel kaymasında tedavinin önemi - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
17:09 Spor fenerbahçe başkanı ali koç'un açıklamaları - Son Dakika
16:33 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Son Dakika
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 17:14:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelibolu'da "Kadına Şiddete Dur De" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]