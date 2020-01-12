Gelibolu'da

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, belediyenin destekleriyle Gelibolu Kadınlar Derneği, Gelibolu Kent Konseyi ve Gelibolu Düşünce Platformunca "Kadına Şiddete Dur De" başlıklı panel düzenlendi.Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panelde, Eğitim-İş Gelibolu Temsilcisi Dr. Burcu Topçu Akpınar, "Türk Toplumunda Kadının Yeri" konulu sunum yaptı.Türk toplumunda kadına verilen değere değinen Akpınar, "Dünya tarih sayfalarını incelersek, kadına Türkler kadar değer veren ve yücelten ikinci bir milletin olmadığını çok açık biçimde görebiliriz. Türklerde ailenin temeli kadındır. Türk kadını ailesinde söz sahibi olmuş ve kocasına daima destek olmuştur." dedi.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Sosyolog Ayşen Ece Kavas da Türkiye'de 2019 yılında 474 kadının, erkekler tarafından öldürüldüğünü söyledi.Kavas, "Kadınların çoğu kendi evinde öldürülüyor. Kadınlar, yaşadıkları birçok şiddet olayını yakınlarına söylüyor. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri son bulana kadar mücadelemizi bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneğinden Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyolog Nigar Etizer Karacık ise şiddet ve hak ihlali gibi konuları anlattı.Panele, İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Koray Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci, Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Nihat Demirsu, Gelibolu Düşünce Platformu Üyesi Betül Pestil Foça, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz, İYİ Parti İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, ilçedeki STK'ların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.