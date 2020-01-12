Gelibolu'da 'Kadına Şiddete Dur De' paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelibolu'da 'Kadına Şiddete Dur De' paneli - Son Dakika

Gelibolu'da 'Kadına Şiddete Dur De' paneli

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 'Kadına Şiddete Dur De' panelinde, 'kadına şiddet' konuşuldu.

Gelibolu'da 'Kadına Şiddete Dur De' paneli, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen 'Kadına Şiddete Dur De' panelinde, 'kadına şiddet' konuşuldu.

Gelibolu Kadınlar Derneği, Gelibolu Kent Konseyi ve Gelibolu Düşünce Platformu tarafından 'Kadına Şiddete Dur De' paneli düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkan Vekili Koray Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci, Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Nihat Demirsu, Gelibolu Düşünce Platormu Üyesi Betül Pestil Foça, siyasi parti temsilcileri, ilçedeki dernek ve STK üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelde konuşan Eğitim-İş Gelibolu Temsilcisi Dr. Burcu Topçu Akpınar, geçmişten günümüze Türk toplumundaki kadının yeri ve önemini anlattı. Dr. Akpınar, "Dünya tarih sayfalarını incelersek, kadına Türkler kadar değer veren ve yücelten ikinci bir milletin olmadığını çok açık biçimde görebiliriz. Türklerde ailenin temeli kadındır. Türk kadını ailesinde söz sahibi olmuş ve kocasına daima destek olmuştur. Kadınlar için şiddet hayatlarının en önemli sorunu. Ağır şiddet vakalarının ve korunma talebinde bulunanların sayısı artarken, dava kabul oranları geriliyor. Ülkedeki kadınların en az üçte biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Sosyolog Ayşen Ece Kavas ise 2019 yılında 474 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirtti. Kavas, "Kadınların kendi evinde öldürülüyor. Kadınlar, yaşadıkları birçok şiddet olayını yakınlarına söylüyor. Şiddetten bıkan kadınlar 6284 sayılı kanunu İstanbul Sözleşmesi'ni ezberlemiş durumdalar. Kendi özgürlüklerine kavuşmak, erkek şiddetinden kurtulmak için kanunu ezberleyen kadınlarımız var. Biz kadına şiddet ve kadın cinayetleri son bulana kadar mücadelemizi bırakmayacağız" diye konuştu.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Kadının İnsan Hakları Eğitmeni, Sosyal Hizmet Uzmanı Sosyolog Nigar Etizer Karacık ise şiddet nedir, hak ihlali nedir gibi konuları açıkladı.

Sosyolog Etizer konuşmasında, kadın ve erkeklerin eşit olmadığını söylemenin bile şiddetin anahtarı olduğunu belirterek, "Şiddetin temel dayanağı cinsiyet eşitsizliğidir. Fiziksel, psikolojik/ duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet türleri kadına yönelik uygulanan türleridir" ifadelerini kullandı.

Panelin sonunda konuşmacılara günün anısına plaket verildi.


Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
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