Gelibolu'da kadına yönelik şiddet toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gelibolu'da kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun yılın ilk toplantısı Gelibolu Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, Çanakkale Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nuray Gümrükçü, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ülke Eylem Planı" ve "Kent Eylem Planı" hakkında bilgi verdi.

Ardından Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yapılan faaliyetler ile 2021 yılında kadına yönelik şiddete ilişkin veriler aktarıldı.

Toplantı, 2022-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı taslağının değerlendirilmesi ile sona erdi.