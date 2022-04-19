Gelibolu'da kamu personeline ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Gelibolu'da kamu personeline ilk yardım eğitimi verildi

19.04.2022 11:43
Gelibolu'da kamu personeline ilk yardım eğitimi verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ilk yardım eğitim verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ilk yardım eğitim verildi.

Gelibolu Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitim, Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Üç grupta planlanan eğitime katılan personele iki günlük teorik eğitimin ardından katılacakları sınav sonucunda ilk yardım sertifikası verilecek.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, eğitim alan personeli ziyaret edip ilk yardımın önemini anlattı.

Bu eğitimleri çok önemsediklerini belirten Abacı, "Bu kurs ile kendinize artı bir değer katmış oluyorsunuz. Günlük hayatınızda da her zaman yardımcı olacak bir eğitim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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