Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Kan Bağışı Kampanyası

Gelibolu'da Kan Bağışı Kampanyası

46 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Piri Reis Meslek Yüksekokulunun girişimleriyle başlatılan kampanyada 3 günde 216 ünite kan bağışı yapıldı.

Gelibolu'da Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Piri Reis Meslek Yüksekokulunun girişimleriyle başlatılan kampanyada 3 günde 216 ünite kan bağışı yapıldı.

Selin Çolak adına başlatılan kan kampanyası yüksekokul ve ilçe genelinde sürdürüldü.

Türk Kızılayı Gelibolu Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, "Bize destek veren üniversite gençliğine ve Gelibolu halkına teşekkür ederiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Piri Reis, Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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