Gelibolu'da Kan Bağışı Kampanyası
46 dakika önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Piri Reis Meslek Yüksekokulunun girişimleriyle başlatılan kampanyada 3 günde 216 ünite kan bağışı yapıldı.
Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde Piri Reis
Meslek Yüksekokulunun girişimleriyle başlatılan kampanyada 3 günde 216 ünite kan bağışı yapıldı.
Selin Çolak adına başlatılan kan kampanyası yüksekokul ve ilçe genelinde sürdürüldü. Türk Kızılayı
Gelibolu Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, "Bize destek veren üniversite gençliğine ve Gelibolu halkına teşekkür ederiz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:06 Kaynak: AA
1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti