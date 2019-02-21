Gelibolu'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücü Hasan Saluk (50) yaralandı, yanındaki eşi Güllü Saluk (47) yaşamını yitirdi.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücü Hasan Saluk (50) yaralandı, yanındaki eşi Güllü
Saluk (47) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gelibolu- İstanbul
karayolunda meydana geldi. Gelibolu yönüne giden Hasan Saluk yönetimideki 06 EV 7788 plakalı minibüs, Duran Şenyüz (45) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Hasan Saluk yaralandı, yanındaki eşi Güllü Saluk ise olay yerinde hayatını kaybetti.
?Hasan Saluk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güllü Saluk'un cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:14 Kaynak: DHA
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