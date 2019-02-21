Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gelibolu'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücü Hasan Saluk (50) yaralandı, yanındaki eşi Güllü Saluk (47) yaşamını yitirdi.

Gelibolu'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücü Hasan Saluk (50) yaralandı, yanındaki eşi  Güllü Saluk (47) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gelibolu- İstanbul karayolunda meydana geldi. Gelibolu yönüne giden Hasan Saluk yönetimideki 06 EV 7788 plakalı minibüs, Duran Şenyüz (45) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Hasan Saluk yaralandı, yanındaki eşi Güllü Saluk ise olay yerinde hayatını kaybetti.

?Hasan Saluk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güllü Saluk'un cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:14 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güllü, Gelibolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale Valiliği, 46 Artçı Sarsıntının Meydanda Geldiğini Duyurdu Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Köylerinde Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Ayvacık'taki Depremin Bilançosu Günün Ağarmasıyla Gözler Önüne Serildi Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]