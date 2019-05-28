Gelibolu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs
Gazisi Şehabettin Sezgin (65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gelibolu ilçesi Süleymaniye
köyünde bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Kıbrıs Gazisi Şehabettin Sezgin hayatını kaybetti. Sezgin, köy camiinde bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör
, Gelibolu Belediye Başkanı CHP
'li Mustafa Özacar
, Evreşe
Belediye Başkanı AK Parti
Dr. Ali Kamil Soyuak
, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.
- Çanakkale