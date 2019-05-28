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Gelibolu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şehabettin Sezgin (65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gelibolu'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Şehabettin Sezgin (65), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gelibolu ilçesi Süleymaniye köyünde bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Kıbrıs Gazisi Şehabettin Sezgin hayatını kaybetti. Sezgin, köy camiinde bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine,  Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Evreşe Belediye Başkanı AK Parti Dr. Ali Kamil Soyuak, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:02 Kaynak: DHA
Çanakkale, Kıbrıs, Gelibolu, Güncel
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