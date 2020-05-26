Gelibolu'da kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri ile gönüllüler, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek ve su bıraktı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama sürecinde sokakta yaşayan ve bu yasak nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri ve hayvanseverler ilçenin çeşitli noktalarına yiyecek ve su bıraktı.