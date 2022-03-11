Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını

11.03.2022 13:07

Son dakika haberine göre Gelibolu'da korkutan ev yangını Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Gelibolu'da korkutan ev yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Evde kimsenin bulunmaması ise facia ihtimalinin önüne geçti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde 2 katlı bir binanın ilk katında yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürmeyi başardı. Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını
Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını
Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını

YORUMLAR
500
Son dakika haber! İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın Son dakika haber! İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın Çan'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı Çan'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

Çanakkale, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
11:57 Galatasaray, İspanya'da mahsur kalınca derbinin ertelenmesini talep etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Gelibolu'da korkutan ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement