Gelibolu'da "köy hayrı" yapıldı - Son Dakika

Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı köyünde pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan köy hayrının bu yıl 17'ncisi gerçekleştirildi.

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 17'ncisi yapılan köy hayrı için 2 bin kişilik etli pilav, ayran ve tatlı hazırlandı.

Köy meydanında, öğle namazı sonrası başlayan etkinlikte, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında ikinci olan Alpcan Çelik ile Büyük Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Mevlit okunmasıyla devam eden etkinlikte daha sonra hazırlanan ikramların dağılımı yapıldı.

Köy hayrına Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cem Gökdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.