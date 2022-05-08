Gelibolu'da "köy hayrı" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gelibolu'da "köy hayrı" yapıldı

08.05.2022 18:12
Gelibolu'da "köy hayrı" yapıldı

Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı köyünde pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan köy hayrının bu yıl 17'ncisi gerçekleştirildi.

Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı köyünde pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan köy hayrının bu yıl 17'ncisi gerçekleştirildi.

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 17'ncisi yapılan köy hayrı için 2 bin kişilik etli pilav, ayran ve tatlı hazırlandı.

Köy meydanında, öğle namazı sonrası başlayan etkinlikte, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın ezan dalında ikinci olan Alpcan Çelik ile Büyük Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Mevlit okunmasıyla devam eden etkinlikte daha sonra hazırlanan ikramların dağılımı yapıldı.

Köy hayrına Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cem Gökdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı Muhtarın öldürüldüğü sürü kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı Kırıkhan'da şehit anneleri onuruna yemek verildi Kırıkhan'da şehit anneleri onuruna yemek verildi

Suudi Arabistan, Fındıklı, Hisarcık, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelibolu'da 'köy hayrı' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Anneler Günü' paylaşımı'!
18:09 İETT şoförü ve yolcu arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
17:08 Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
17:04 Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 18:19:09. #1.12#
SON DAKİKA: Gelibolu'da "köy hayrı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement