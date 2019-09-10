Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da köy yolları asfaltlanıyor
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Gelibolu'da köy yolları asfaltlanıyor

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde köy yollarında asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.

Gelibolu'da köy yolları asfaltlanıyor, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde köy yollarında asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy- Fındıklı ve Yeniköy-Kavaklıtepe ile Güneyli köy yollarının asfalt kaplama çalışmalarına başladı.

İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ödeneği İçişleri Bakanlığınca karşılanan çalışmaların yağışlar başlamadan bitirilmeye çalışılacağını belirterek, "2019 yılı yaz dönemi kapsamında daha önce programa alınan bazı köy yollarımızda yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına başlandı ve bu çalışmalar aralıksız devam ediyor." dedi.

Çanakkale, Gelibolu, Fındıklı, Yeniköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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