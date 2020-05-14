Gelibolu'da küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde şap hastalığına karşı küçükbaş hayvanlarda aşılama çalışması yapılıyor.

Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 ekip ve 6 veteriner hekim ile Tayfur köyündeki bir çiftlikte, koyunlara şap aşısı yapıldı. İlçe merkezinde ve köylerde, bahar aşılama döneminde 15 Haziran'a kadar 50 bin doz şap aşısı yapılacak.Gelibolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Zeybek, "Şap aşısı, ülke genelinde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, hayvanlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibariyle özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle yapılan aşılama ile bunların önüne geçilmesi planlanmaktadır. Aşılamanın yanında küpeleme çalışması da yapılmaktadır" dedi.

- Çanakkale