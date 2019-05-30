Gelibolu'da kursiyerlere organ bağışı anlatıldı

Gelibolu Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine organ bağışının önemi hakkında bilgiler verildi.

Gelibolu Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine organ bağışının önemi hakkında bilgiler verildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen organ bağışı bilgilendirme toplantısında kursiyerler, ebe Meftune Akıllı tarafından organ bağışının önemi konusunda bilgilendirildi.

Türkiye'de tedavileri sadece organ ve doku nakliyle mümkün olan hastaların sayısının giderek arttığını belirten Akıllı, bu nedenle organ ve doku naklinin öneminin iki katına çıktığını söyledi.

Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar yüzünden görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı veya kadavradan alınan sağlam organ nakli yapılarak hastanın tedavi edilmesine "organ nakli" denildiğini aktaran Akıllı, "Öldükten sonra organların bağış yoluyla alınabildiği kadavra organ katkı sayısı ne yazık ki hala çok düşüktür. 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Sağlık müdürlüklerinde, hastanelerde ve organ nakli ile ilgili dernek ve kuruluşlara başvurarak organ bağış belgesi alınabilir." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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