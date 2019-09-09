Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Gelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldü

36 dakika önce

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı yakınında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Gelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldü, System.String[]
ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı yakınında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler, gemi kaptanlarının ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Eceabat'ın Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliği ile 'Dur Yolcu' yazısı arasında kalan bölümde, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boğazda seyreden gemi kaptanları, dumanları görüp, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne rapor etti. Bu sırada otluk ve makilik alandaki alevler de rüzgarın etkisiyle büyüdü. Erken ihbarla Eceabat ilçesinden arazöz ve itfaiye araçları ile gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, saat 11.30 sıralarında, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının büyüme ihtimaline karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörü, kıyıda müdahale için bekletildi. Önlem amacıyla Dardanos mevkisinde konuşlu helikopterle de yangın alanına 1 kez sorti yapılarak, su bırakıldı.
Öte yandan tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Behramlı köyü yakınlarında, 10 Ağustos'ta yangın çıkmış, alevlerin sardığı yaklaşık 100 hektarlık alan kül olmuştu.


Kilitbahir, Gelibolu, Eceabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:35:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]