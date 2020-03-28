Gelibolu'da market ve pazarlar denetleniyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki market ve pazar alanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetleniyor.



Gelibolu Belediyesi zabıta ve destek hizmet ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mart'ta 81 il valiliğine gönderdiği tiyatro, berber, kuaför, sinema, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapalı olup olmadığını kontrol ediyor.

Ekipler, Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mart'ta yayınladığı marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması kapsamında da marketlerde ve pazar yerlerinde denetim yapıyor.



İlçede cumartesi ve salı günleri kurulan açık pazarda belediye destek hizmetleri mobil ekipleri dezenfekte çalışması yaptı.

Gelibolu Belediyesi ekipleri, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi, ek bina ve ambulanslarda da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.