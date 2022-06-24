Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, ilçe merkezinde 2 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Masaj salonlarının sahipleri S.Y. ve Z.A. isimli kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler fuhşa teşvik ve aracılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler S.Y. ve Z.A., çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını - Son Dakika

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