Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını - Son Dakika
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Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını

24.06.2022 18:36
Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla 2 masaj salonuna baskın yapıldı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla 2 masaj salonuna baskın yapıldı. Salonların sahibi 2 kadın gözaltına alındı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, ilçe merkezinde 2 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Masaj salonlarının sahipleri S.Y. ve Z.A. isimli kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler fuhşa teşvik ve aracılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler S.Y. ve Z.A., çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını - Son Dakika
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