Gelibolu'da "Masal Anlatıcılığı Eğitimi" verildi - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde farklı branşlarda görevli öğretmenlere "Masal Anlatıcılığı Eğitimi" verildi.

Gelibolu'daki okullarda farklı branşlarda eğitim veren öğretmenler ilçedeki 26 Kasım İlkokulu'nda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Çelebi'nin de katılımıyla "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında eğitim aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü'nün Anadolu Masalları projesinin Çanakkale İl Koordinatörü Candan Sertkaya Okan tarafından verilen ve iki gün süren eğitimde öğretmenler masal anlatım eğitimleri tamamlandı.