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Gelibolu'da Mehmetçik için zafer duası

23 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir lisede, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okunup dua edildi.

Gelibolu'da Mehmetçik için zafer duası, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir lisede, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okunup dua edildi. Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen programda, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okundu ardından dua edildi.

Okul Müdür Yardımcısı Yeşim Atıcı Yavaş, burada yaptığı konuşmada, "Okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber Fetih Suresi okuyarak ve dualar ederek Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerimize manevi destek olduk." ifadelerini kullandı. Duaların ardından programa katılan öğrenci ve velilere lokum ikram edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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