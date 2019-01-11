Gelibolu'da Metruk Bina Çöktü
2 saat önce
Gelibolu'da metruk bir bina kuvvetli yağışın etkisiyle çöktü.
Gelibolu
'da metruk bir bina kuvvetli yağışın etkisiyle çöktü.
Alınan bilgiye göre, Yazıcızade Mahallesinde bulunan ve bir süredir kullanılmayan eski bina, hafta başından bu yana etkili olan sağanak ile birlikte zarar gördü.
Çevrede kimsenin bulunmadığı bir anda çöken eski binanın molozları belediye ekiplerince temizlendi.
Belediye ekipleri yolu bariyerle kapatarak çevre güvenliği aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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