Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da metruk binanın bir bölümü çöktü
Son Dakika Güncel Gelibolu'da metruk binanın bir bölümü çöktü - Son Dakika

Gelibolu'da metruk binanın bir bölümü çöktü

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kullanılmayan iki katlı metruk binanın bir bölümü çöktü.

Gelibolu'da metruk binanın bir bölümü çöktü, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kullanılmayan iki katlı metruk binanın bir bölümü çöktü.

Camikebir Mahallesi İbni Hasancık Sokak'ta bulunan ve kullanılmayan iki katlı metruk binanın bir bölümü dün saat 21.45 sıralarında çöktü. Çökme sırasında çevrede kimsenin olmaması olası faciayı önledi. İhbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan sokak, belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından açıldı. Metruk binanın bir süre önce ölen Yılmaz Yüksel'e ait olduğu öğrenildi.


Hasancık, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 15:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da metruk binanın bir bölümü çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]