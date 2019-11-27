Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da metruk bir bina kısmen çöktü
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Gelibolu'da metruk bir bina kısmen çöktü

6 saat önce

Gelibolu ilçesinde iki katlı metruk bir binanın kısmen çökmesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Gelibolu'da metruk bir bina kısmen çöktü, System.String[]

Gelibolu ilçesinde iki katlı metruk bir binanın kısmen çökmesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Camikebir Mahallesi İbni Hasancık Sokağı'nda kullanılmayan binanın ikinci katının bir bölümü yola çöktü.

Gelibolu Belediyesi zabıta ekipleri ve polis tarafından bölgede önlem alınırken, yola saçılan enkaz, belediye çalışanları tarafından temizlendi.


Sokak tedbir amacıyla bir süre geçişlere kapatıldı.

Hasancık, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:22 Kaynak: AA
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