Gelibolu'da metruk bir bina kısmen çöktü

Gelibolu ilçesinde iki katlı metruk bir binanın kısmen çökmesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Camikebir Mahallesi İbni Hasancık Sokağı'nda kullanılmayan binanın ikinci katının bir bölümü yola çöktü.

Gelibolu Belediyesi zabıta ekipleri ve polis tarafından bölgede önlem alınırken, yola saçılan enkaz, belediye çalışanları tarafından temizlendi.



Sokak tedbir amacıyla bir süre geçişlere kapatıldı.