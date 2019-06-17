Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da 'motosiklet' denetimi
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Gelibolu'da 'motosiklet' denetimi

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, polisin yaptığı denetimde, kusurlu bulunan 13 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülerine toplam 15 bin 335 lira cezası kesildi.

Gelibolu'da 'motosiklet' denetimi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, polisin yaptığı denetimde, kusurlu bulunan 13 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülerine toplam 15 bin 335 lira cezası kesildi.
Gelibolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği Polis Merkezi ve Asayiş Büro ekiplerince yaz dolayısıyla kullanımı artan motosikletler için 4 günlük denetim yapıldı. Egzoz, plaka ve belge üzerine gerçekleştirilen denetimlerde, kusurlu bulunan 13 motosiklet, trafikten men edildi. Sürücülerine ise toplam 15 bin 335 liralık idari para cezası kesildi. Geliboluluların şikayetleri doğrultusunda denetimlerin sürdürüleceği belirtildi. 


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:02 Kaynak: DHA
Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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