Gelibolu'da 'motosiklet' denetimi
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, polisin yaptığı denetimde, kusurlu bulunan 13 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülerine toplam 15 bin 335 lira cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:02 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde, polisin yaptığı denetimde, kusurlu bulunan 13 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülerine toplam 15 bin 335 lira cezası kesildi.
Gelibolu Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği Polis
Merkezi ve Asayiş Büro
ekiplerince yaz dolayısıyla kullanımı artan motosikletler için 4 günlük denetim yapıldı. Egzoz, plaka ve belge üzerine gerçekleştirilen denetimlerde, kusurlu bulunan 13 motosiklet, trafikten men edildi. Sürücülerine ise toplam 15 bin 335 liralık idari para cezası kesildi. Geliboluluların şikayetleri doğrultusunda denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.
- Çanakkale
Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
Ankara polisi 'avcıları' avladı
Gelibolu'da tatbikat! MSB bu fotoğraflarla paylaştı
Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız