Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Ocaklı ve Güneyli köy yolları onarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gelibolu'da Ocaklı ve Güneyli köy yolları onarıldı

25 dakika önce

Gelibolu ilçesinde, kuvvetli yağışlar nedeniyle çökme meydana gelen Ocaklı ve Güneyli köy yolları onarıldı.

Gelibolu'da Ocaklı ve Güneyli köy yolları onarıldı, System.String[]
Gelibolu ilçesinde, kuvvetli yağışlar nedeniyle çökme meydana gelen Ocaklı ve Güneyli köy yolları onarıldı.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklığındaki Ocaklı ile 13 kilometre mesafede bulunan Güneyli köylerine giden yollarda geçen kış yaşanan yağışlardan dolayı yer yer çökme meydana geldi. İl Özel İdaresine bağlı ekipler her iki yolda onarım çalışması yaptı.
Ocaklı Köyü Muhtarı Hasan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolların yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Şen, "Kışın yoğun geçmesi, kar ve yağmurlar nedeniyle yolumuz çökmüştü. Geliş gidişlerde zorluk yaşıyorduk. Havaların ısınmasıyla yolumuzun onarımı yapıldı. Köyüm adına İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:52 Kaynak: AA
Gelibolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de alkol AB'ye göre yüzde 63 daha pahalı Beach fiyatları tatilcinin cebini yakıyor! Giriş ücretleri bin liraya kadar çıkıyor Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi Volkanik Karacadağ'da bal hasadı başladı! Hedef 600 ton

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 11:18:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Ocaklı ve Güneyli köy yolları onarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]