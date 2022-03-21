Gelibolu'da öğrenciler fidan dikti - Son Dakika
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Gelibolu'da öğrenciler fidan dikti

21.03.2022 17:30
Gelibolu'da öğrenciler fidan dikti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle, 26 Kasım İlkokulu ve Gelibolu Orman İşletme Şefliği iş birliğinde fidan dikimi yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle, 26 Kasım İlkokulu ve Gelibolu Orman İşletme Şefliği iş birliğinde fidan dikimi yapıldı.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, ormanların tüm geleceğin ortak mirası olduğunu söyledi.

Ormanın sellerin bekçisi olduğunu belirten Abacı, "Yaban hayvanlarının barınağı, içinde yaşayan insanların işi ve aşıdır. Sadece dikmek önemli değildir, korumakta çok önemlidir." dedi.

Daha sonra Sütlüce köyündeki ağaçlandırma sahasında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Gelibolu Orman Şefi Ali Örsan Dolu, öğrenciler, öğretmenler ve orman çalışanları katıldı.

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Çanakkale, Hisarcık, Gelibolu, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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