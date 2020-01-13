Gelibolu'da öğretmenlere "Braille alfabesi" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelibolu'da öğretmenlere 'Braille alfabesi' eğitimi - Son Dakika

Gelibolu'da öğretmenlere "Braille alfabesi" eğitimi

6 saat önce

Gelibolu ilçesinde üç okulda görme engelli öğrencilerin derslerine giren öğretmenlere Braille alfabesi öğretiliyor.

Gelibolu'da öğretmenlere

Gelibolu ilçesinde üç okulda görme engelli öğrencilerin derslerine giren öğretmenlere Braille alfabesi öğretiliyor.

İlçede, görme engeli bulunan öğrencilere yönelik "Mutlu bireyler mutlu toplumları doğurur" sloganı ile "Hayatıma Dokun Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında engeli bulunan bireylerin hayatlarında yaşadıkları zorluklar konusunda farkındalık yaratmak ve empati duygusunu geliştirebilmek için Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu, Gelibolu Anadolu Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki görme engelli öğrencilere ve derslerine giren, Braille alfabesi bilmeyen öğretmen, idarecileri ve öğrencilerin velilerine Braille alfabesi öğretmek ve katılımcılarda topluma karşı sorumluluk duygusunu geliştirmek amacıyla kurs veriliyor.


Çalışmalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu ve Gelibolu Halk Eğitim Merkezince geliştirilen proje doğrultusunda sürüyor.

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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