Gelibolu'da oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı - Son Dakika
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Gelibolu'da oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçı Erol Gül (33), oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı.

Gelibolu'da oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, amatör balıkçı Erol Gül (33), oltayla 6 kiloluk levrek yakaladı.

Gelibolu ilçesindeki balık halinde bir balıkçıda çalışan ve aynı zamanda amatör balıkçılık yapan Erol Gül, dün saat 19.00 sıralarında balık tutmak için Saros Körfezi'ne gitti. Oltasını denize atan Erol Gül, bir süre sonra 6 kilo ağırlığında levrek yakaladı. Gül, balığı halde çalıştığı tezgahta, kilosu 170 TL'den satışa çıkardı.Akşam karanlığı çökmek üzereyken, oltasına büyük bir balık takıldığını belirten Erol Gül, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ne zamandır balığa çıkamıyorduk. Zaten denizlerde de balık kalmadı. Hava biraz güzel olunca, şansımızı bir deneyelim dedik ve denize açılarak oltamı lüfer için attım.  Bir saat sonra, oltam çok ağırlaştığından, büyük bir balık yakaladığımı anladım. Ağır olduğu için balığı çekmekte zorlandım. Ama ardından büyük gayretle kayığa çektim. Sonra da Gelibolu merkeze geldim ve tezgaha koydum. Kilosu 170 TL dedim. Bugün tezgahların kralı bu yakaladığım levrek oldu. Muhtemelen bir iki saat sonra lokantaya satılacak" dedi.

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Erol Gül, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
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