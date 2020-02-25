Gelibolu'da oltayla 8, 5 kiloluk sinarit yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gelibolu'da oltayla 8, 5 kiloluk sinarit yakaladı - Son Dakika

Gelibolu'da oltayla 8, 5 kiloluk sinarit yakaladı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, tekneyle balık tutmak için denize açılan Hüseyin Aksu (35), oltayla 8, 5 kilogramlık sinarit yakaladı.

Gelibolu'da oltayla 8, 5 kiloluk sinarit yakaladı, System.String[]

ÇANAKKALE'de, tekneyle balık tutmak için denize açılan Hüseyin Aksu (35), oltayla 8, 5 kilogramlık sinarit yakaladı.

Gelibolu ilçesine bağlı Yeniköy'de 17 yıldır balıkçılık yapan Hüseyin Aksu, sabah saatlerinde teknesiyle balık tutmak için Saros mevkisinde denize açıldı. Oltasını denize atan balıkçı Hüseyin Aksu, bir süre sonra 8,5 kilogram ağırlığında sinarit yakaladı. Yakaladığı sinariti Gelibolu balık haline getiren Hüseyin Aksu, balığın kilosunu 70 TL'den sattı.8.5 kiloluk sinariti alan balıkçıda çalışan Hakan Kayabaş, "Hüseyin Aksu arkadaşımız, arada böyle büyük balıklar getiriyor. Bu tür balıkların alıcısı genelde lokantalar oluyor. Balık geldikten bir saat sonra ilçedeki bir lokantaya satıldı" dedi.


Hüseyin Aksu, Gelibolu, Yeniköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:25 Kaynak: DHA
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