Gelibolu'da orman yangını (1)
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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.
Gelibolu ilçesinin Bayırköy
mevkisinde ziraat alanında çalışan biçer döver makinesinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, yanı başındaki ormanlık alana sıçradı. Yangına, Çanakkale
Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri müdahale etti. Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arazöz ve 1 dozer ile müdahale edilen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.
- Çanakkae
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