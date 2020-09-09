Gelibolu'da orman yangını (1) - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Gelibolu'nun Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler, 'ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etmeye başladı.Öte yandan Biga ilçesi Kalafat köyü yakınlarında da ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahaleye başladı.