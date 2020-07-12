Gelibolu'da refüje çarparak alev alan otomobilden son anda kurtuldular - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak alev aldı. Hafifi yaralanan sürücü ile eşi yanan araçtan son anda çıkmayı başardı.

İlçeye bağlı Bolayır mevkisindeki kazada, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine seyir halinde olan Sabahattin Gökbayrak'ın (80) kullandığı özel otomobil, Bolayır mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü Sebahattin ile eşi Sümer Gökbayrak (77) araç içinden hafif yaralı olarak çıkmayı başarırken otomobil alev alarak yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürürken, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.