Gelibolu'da, Romanlardan uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Derneği tarafından çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla 'Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İş Birliğ Toplantısı' gerçekleştirildi.

Gelibolu Öğretmenevi'ndeki toplantının açılış konuşmasını, Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Derneği Başkanı Hakan Tosun yaptı. Tosun konuşmasında, "Uyuşturucuyla mücadele sadece Gölcük Mahallesi'nin ya da Alaeddin Mahallesi'nin değil, biliyoruz ki tüm Türkiye'nin meselesidir. Bizler, vereceğimiz mücadeleye ve çözüm yollarına sizleri de katmak istedik" dedi.

Toplantıya katılan Gelibolu Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban ise "Uyuşturucu yüzünden çocuklarımızın geleceği zehirleniyor. Uyuşturucuyla mücadeleye toplumun tüm kesiminin dahil olması gerekir. Uyuşturucuyla mücadele konusunu sadece emniyet güçlerine havale etmek doğru değil. Bizim de üzerimize düşen görevler var. Bu, aileden başlamalı ve çocuklarımızı işe, okula gönderirken bile çok sıkı takip etmeliyiz. Ne gerekiyorsa hep birlikte yapalım" diye konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının konuşmaları sonrası ortak karar alındı. Hazırlanacak raporun Çanakkale milletvekillerine verilmesi ve uyuşturucu ile ilgili bazı yasal düzenlemelerin yapılmasında yardımcı olmaları istenecek.