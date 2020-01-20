Gelibolu'da saman yüklü kamyon alev aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gelibolu'da saman yüklü kamyon alev aldı - Son Dakika

Gelibolu'da saman yüklü kamyon alev aldı

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün gece seyir halinde olan saman yüklü bir kamyonda yangın çıktı.

Gelibolu'da saman yüklü kamyon alev aldı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün gece seyir halinde olan saman yüklü bir kamyonda yangın çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi.


Dün gece Edirne'nin Keşan ilçesinden Gelibolu'ya doğru hareket eden Ejder Uçar yönetimindeki 24 EU 268 plakalı saman yüklü kamyonda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Güneyli rampasında kamyonun alev alması sonrası şoför Ejder Uçar aracı yol kenarında durdurup indi ve bölgeden uzaklaştı.


Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski mankenin evinde cinayet işleyen sanığa müebbet hapis istendi
Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar Fuhuş operasyonunda dikkat çeken görüntü! Koltuk değneğiyle götürüldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 14:32:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gelibolu'da saman yüklü kamyon alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]