Gelibolu'da saman yüklü tır yandı - Son Dakika

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına almayı başardı.

Bolayır 'a yaklaştığında yangını fark eden Şaşmaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Trakya'dan yüklediği saman balyalarını İzmir 'e götüren Burhan Şaşmaz (36) idaresindeki 59 ACH 943 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gelibolu 'da saman balyası yüklü tırda çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik mücadelesi sonrası söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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