Son Dakika Haberleri: Gelibolu'da Şapka Koleksiyonu Sergisi

Gelibolu'da Şapka Koleksiyonu Sergisi

12 dakika önce

Gelibolu Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet, Kadını ile Güzel" adlı şapka koleksiyonu sergilendi.

Gelibolu'da Şapka Koleksiyonu Sergisi, System.String[]
Gelibolu Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet, Kadını ile Güzel" adlı şapka koleksiyonu sergilendi.

Dr. Ceyhun Berkol tarafından hazırlanan ve 1920-1940 yıllarında kadınlar tarafından kullanılan şapkaların yer aldığı sergi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışa katılan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, şiddetin önlendiği ve kadınların yönetimin her kademesinde, hayatın her alanında daha çok temsil edildiği bir ülke hayaliyle yaşadıklarını söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nde ilçede Cumhuriyet kadınıyla özdeşleşen bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özacar, "Şapka koleksiyonu sergisi ile bu anlamlı ve özel güne katkıda bulunan Dr. Ceyhun Berkol'a teşekkür ediyorum." dedi.

Özacar, törenin ardından Berkol'a Gelibolu temalı resim hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:58 Kaynak: AA

Ceyhun, Gelibolu, Kültür Sanat
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